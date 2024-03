Lapsed panid uksetehase töö tunniks ajaks seisma

JELD-WEN Eesti AS-i personalipartner Merit Vain rääkis, et pärast põhjalikku ringkäiku tehases mõtlevat üks laps nüüd juutuuberi elukutse kõrval ka JELD-WEN-is töötamise peale. Võimsate masinate uudistamine ja tehases jalutamine, kollased vestid üll, olid lihtsalt nii sügava mulje jätnud. "Meie "Tööle kaasa!" üritusest võttis osa üle 30 lapse vanuses 3–16 eluaastat. Ürituse ruum oli varustatud kõrrejookide, kommide ja küpsistega, ja kuna see oli ka esmane tähtsündmus meile, ei puudunud laualt ka tort," kirjeldas Vain erilist tööpäeva. "Tutvustasime ettevõtet, näitasime erinevaid materjale, mida nendest valmistatakse, kuidas neid kokku pannakse. Ühtlasi rääkisime tööohutusest, rõivastasime lapsed kõrgnähtavatesse vestidesse, mis on meie territooriumi ohutusnõue kõikidele inimestele olenemata, kas tegemist on töötajaga või külalisega," jätkas Vain ning lisas, et lastega oli külastatud osakonda Komponent2 tootmisüksuse kõige uuemas ehitises. Seal asuvad pressid, höövlid, stäkkerid, praagisaed, liiguvad virnastajad ja tõstukid. Visiidi ajaks oli tootmistegevus tunnikeseks seisma pandud, kuid ohutu keskkonna huvides olid töötajad siiski tööpiirkondades olnud. Seadmed olid olnud välja lülitatud, juhuks kui mõni laps siiski asja lähemalt uurima oleks läinud. Osakonna tootmisjuht Margus Kalda oli selgitanud ringkäigul lastele, millised on tööajad, kuidas tööaega arvestatakse, mida sealsete seadmetega toodetakse, ning oli rääkinud iga töötaja olulisest panusest meeskonnatöös. "Nagu on kaitseväes tavaks öelda: "Iga okas loeb." Nii ka meil," oli öelnud ettevõtmise "Tööle kaasa!" JELD-WEN-i toonud Kalda.