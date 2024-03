Galerii ⟩ Põhjarannik sel aastal jääpankade vaatemängu ei paku

Sel aastal põhjarannikul vapustavaid vaatepilte randa kuhjuvatest jäämägedest nautida ei saa. Sünoptik Kairo Kiitsak selgitab seda sellega, et pikka püsivat külma, mis on jää tekke seisukohast kriitilise tähtsusega, on see talv vähe olnud.