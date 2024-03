Asusite Rakvere kultuurikeskuse direktori ametisse veidi üle viie aasta tagasi ning kultuuripärli tiitel on tunnistuseks ja tunnustuseks, et olete avardanud siinse kultuurielu horisonti ning andnud uut hingamist. Millest pärlikarp teile kõneleb?

Kui sain kutse sündmusele [kultuurkapitali Lääne-Virumaa eksperdigrupi tunnustusüritusele], oli loomulik reaktsioon, et keda on vaja õnnitleda ja kui palju lilli kaasa võtta. Kui kuulsin, et pole vaja lilli kaasa võtta, vaid ise tulla, pani see korraks mõtlema, millega olen aasta jooksul siis hakkama saanud. Mõtlesin, et äkki mõni ühistegu, sest meil on nii äge meeskond. Kõik saavutused Rakvere kultuurielus on meie meeskonna töö.