Nädala kaja: kas väikesel kogukonnal on õigus põhikoolile?

Lehtse põhikoolis käib 55 õpilast, Jänedal 46. Kummagi kooli üheski klassis ei käi kümmetki õpilast. Õpilaste nappuse tõttu tuleb mõlemas koolis kasutada liitklasse. Ja kust sa neid õpilasi võtad? Asulad, kus koolid paiknevad, on samuti väikesed. Lehtse alevikus on elanikke pisut üle kolmesaja, Jäneda külas natuke alla kolmesaja.

Mida väiksem on kool, seda suurem on seal kulu ühe õpilase kohta. Tapa praegune vallavalitsus on minemas seda teed, et nii Lehtses kui ka Jänedal kaob kolmas kooliaste ehk 7.–9. klass. Sinna astmesse kuuluvad lapsed hakkaksid haridust saama Tapa linnas, kuhu neid viiks koolibuss. See plaan tahetakse ellu viia, ehkki veel eelmise aasta lõpus kinnitati kohalikele, et koolid säilivad põhikoolina.