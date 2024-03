Kolumn: inimene võib haihtuda

Seistes silmitsi kaotusega, ei suuda peale matuseid enam midagi teha, tegutsemisvõimetus on kõikehaarav, apaatia tungib kajana mõistusesse. Leinaprotsessi kirjeldades ütleb psühhiaater Elisabeth Kübler-Ross, et kaotusega silmitsi seistes ootavad meid ees neli etappi, mida tunnistades ja läbides on lootust leida taas elule mõte. Seda protsessi nimetatakse ka leinatööks. Et taastuks tavapärane elurütm, tuleb need etapid läbida.