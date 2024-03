Nädala lind: musträhn

Peas on tal õnneks ikka värvi ka: isaslinnul on lagipea punane, emaslinnul kukal, justkui katoliku kardinali barett oleks kuklasse lükatud. Nokk ja silmad on helekollased, küllap Looja on need mustale linnule kaunistuseks külge torganud, et lind liiga hirmuäratav välja ei näeks. Oskavad ju inimesed kõigis mustades lindudes ikka tonti näha ja nende ilmumist koduõuele surmaga seostada.