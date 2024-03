Veebruari lisapäeval sündis Rakvere haiglas poisslaps

Ema Katrini sõnul on pereplaan algusest peale ette näinud kaht last. «Vahet ei ole, kas on poiss või tüdruk,» ütles ta. Kas siis suure huvi pärast maailma vastu või tajudes maagilist kuupäeva, tuli Remi ilmale suhteliselt kiirelt ning emale suuremaid vaevusi ei tekitanud. Väikemees sündis kella poole nelja paiku pärastlõunal, kaalus sündides 3770 grammi ja oli lausa 53 sentimeetrit pikk.