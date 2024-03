Rakvere Promenaadi pärnadele tehakse hoolduslõikus

Hooldusplaani alusel on sealsed puud kujundatud silindriteks ja risttahukateks ehk tegu on vormipuudega. Vormi lõigatud puudel ja hekkidel on teatud perioodi järel vajadus võra noorendamiseks. Promenaadi pärnadel vahetatakse noorendamisel ka majandamisviisi. Rakvere linnaaednik Kärt-Mari Paju sõnul tähendab see seda, et vähendatakse puude võra mõõtmeid - nii kõrgus- kui ka laiuskasvu.