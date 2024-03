Alutaguse suusamaraton toimub korraldajate sõnul pühapäeval igal juhul

Maratoni peakorraldaja Vahur Leemets ütles suusatamisolud on Alutagusel momendil head. "Kuna tegu on põhiradadega, mida on alates talve algusest regulaarselt hooldatud, siis all on tugev jääkiht, mis hoiab lume hästi kinni. Oleme tiimiga teinud 40 tundi tööd selle nimel, et ära korjata oksapuru ning tuua juurde lund lõikudele, mis seda vajasid. Alutagusel on visuaalselt hinnates rajaseisukord mõnevõrra parem võrreldes möödunud nädalavahetusel toimunud Kõrvemaa maratoniga."