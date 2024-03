Suur talisuplemise huviline Sirje Eirand kinnitas Äntus, et see oli tõepoolest esimene omataoline võistlus maakonnas. Kella ühe ja nelja vahel käis 25 meetrisel lõigul mõõtu võtmas lausa 22 inimest. Kaks neist lausa nii kaugelt kui Mongooliast. Tallinnas taliujumise meistrivõistlustel osaleva kolmeliikmelise meeskonna treener Davaadorj SH ütles, et on taliujumisega tegelenud juba kümme aastat. Tema kahest õpilasest näitas väledat minekut 19-aastane Ermuun, kes liugles liblikas 25 meetrise distantsi natuke alla 15 sekundiga. Kui mongoollased ei teinud külma vee peale väljagi, siis paljude eestlaste jaoks oli see ikkagi esimene taoline jõuproov.