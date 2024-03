Ehteid varastanud ja omastanud mehele määrati karistuseks 600 tundi üldkasulikku tööd

Esialgu määrati süüdistatule karistuseks ühe aasta ja kaheksa pikkune vangistus, kuid see asendati 600 tunni üldkasuliku tööga, mille täitmiseks määrati kaks aastat. Töö tegemise ajal on Rauno allutatud käitumiskontrollile ja tal tuleb läbida sotsiaalprogramm, et ennetada järgnevaid omastamise või varastamise süütegusid.