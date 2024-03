"Need, kes liikumisaasta käigus liikuma sunniti, siis neil sai sunnist pigem harjumus. Liikuda on vaja selleks, et füüsis oleks korras ja see aitab ka vaimu värskena hoida. Keerulistel aegadel on see isegi olulisem kui muidu. See, et üks matk toimub juba 21. korda, näitab, et sellel matkal on traditsioon," kõneles Alar Karis ja lisas, et küll see Tallinnas paistnud päike lõpuks ka Aegviidu metsade vahele jõuab.