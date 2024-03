Rakvere kiirtoidu turul proovib õnne burgeribuss

1. märtsil seadis end Põhjakeskuse parklas sisse tumedates toonides mobiilne burgerilett. Asja lähemalt uurides selgus, et burgeribussis tegutsevad Laekverest pärit 28-aastane Arno ja 27-aastane Triin, kes ise elavad üldse Tallinnas. "Meie vanemad ja maakodud on siinkandis ja seetõttu oleme siin üsna tihti," rääkis Triin. Arno märkis seepeale kõrvalt, et kui Tallinnas midagi kinni ei hoia, siis tullakse linnakärast ikkagi eemale. "Maakohas on parem olla kui linnas korteris istuda."