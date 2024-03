Sparringutrenni kogunes noori võitlejaid lausa kaks korda rohkem kui esiti oodati. "Kõige nooremad sportlased, kes treeningul osalesid olid nelja-aastased. Mul on hea meel, et üle Eesti klubides kasvab väikeste laste osakaal, sest meie tublid ja aktiivsed klubid tegelevad meie kõige väiksematega, kellega alati ei ole kõige lihtsam, aga kes on meie Eesti taekwondo tulevik," rõõmustas spordiklubi ML Sport eestvedaja Marko Levtšenko.