Ka 45 eurot on raha. Siret Kotka müüb Facebooki kaudu kasutatud tugitooli

Järgnevalt täpsustati, et tugitool on 93 sentimeetrit lai, 82 sentimeetrit sügav ja 75 sentimeetrit kõrge. Müügikuulutuse postitajaks ei olnud keegi muu kui endine riigikogu liige Siret Kotka. "Tegemist on tavalise tugitooliga. Ei käi lahti, on kinnine," ütles ta Virumaa Teatajale. "See sai Sotkast ostetud aastal 2012. On kogu aeg Triigis olnud," täpsustas omanik.