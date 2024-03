Rakvere Linnaorkester ja Moonaküla Muusikaakadeemia Trio ootab linnarahvast ning muidu muusikaarmastajaid 10. märtsil kell 13 Rakvere Vabaduse kooli, et teha kummardus kõigile naistele. Kontserdi kava on inspiratsiooni saanud naistepäevameeleoludest ja -muusikast, kuid on igati nauditav ka meestele.