Esmaspäeva pärastlõunase seisuga on põhi- ja tugimaanteed heas seisus. Teed on peamiselt kuivad, paiguti niisked.

Ilmaprognoosi kohaselt hakkavad õhu- ja teetemperatuurid õhtul langema. Öösel ja hommikul on paiguti udu ning õhutemperatuur on 0 kuni –5 kraadi. Suure õhuniiskuse tõttu tekib teedele härmatist ja mitmel pool on libeduseoht.