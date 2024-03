Urmas Vadi romaan «Kuu teine pool» kannab vildelikkuse oreooli

Lääne-Virumaa keskraamatukogu arendusspetsialist Tiina Kriisa ütles, et «Kuu teine pool» on inimhinge sügavusse tungiv teos. «Suurepärased ja nüansirohked kirjeldused, kus lausa tunned ära need inimesed. Kuidas tuleb välja eestlastele nii omane soov, et pere näeks ikka viks ja viisakas välja, ning kuidas ei peeta viisakaks naabrite tülidesse sekkuda. Me küll armastame oma lähedasi, aga ega me seda neile kunagi ei ütle,» tõi ta esile.

«Näeme, miks ja kuidas miski inimestes toimub. Kuigi teos on humoorikalt kirjutatud ja suunurgad on lugedes üleval, tegelikult on see nii kurb ja põhjas aimub traagikat. See on teos, mida me hakkame tsiteerima,» rääkis Kriisa. Tema sõnade kinnituseks lendas kohe tsitaate paremalt ja vasakult.