"Euroopa Nõukogu on Euroopa südametunnistus, mis on äsja tõestanud, et suudab ka kõige keerulisematel aegadel seista inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete eest," sõnas Saar. Ta lisas, et lähemas tulevikus on Euroopa Nõukogu olulisemad töösuunad seotud Ukrainaga. "Sõjakahjude register, kompensatsioonimehhanism, eritribunali loomine ja küüditatud laste tagasisaamine on Eesti jaoks olulised teemad ja Euroopa Nõukogul on nende edasiviimisel väga tähtis roll."