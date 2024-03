Maamaksureform tekitab omavalitsustele peavalu

Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami võttis asja lühidalt kokku ja sedastas, et seaduste kohaselt tuleb maid regulaarselt hinnata ja riik pole seda lihtsalt teinud. " See on riigi tegemata töö ja nüüd on maamaksu muudatustega tekitatud selline olukord, et riik ei saa seda enam ümber korraldada ning nüüd antakse see ülesanne omavalitsustele. Toon siinkohal näite enda pealt. Sain Haljala vallast teate, et pean tänavu maamaksu eelneva aastaga võrreldes 40 protsenti vähem maksma. Helistasin vallavanemale, kes kinnitas, et kõik on õige. 40 protsenti, see on ju meeletu pauk, mis näitab, kui puusse on arvutustega tegelikult pandud," rääkis Juhkami.