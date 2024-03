Öösel on selge ilm. Puhub kirde- ja idatuul 2–8, öö hakul saartel ja rannikul puhanguti kuni 12 m/s, vastu hommikut mandril nõrk muutliku suunaga tuul. Külma on 3–8 kraadi, rannikul on õhutemperatuur kohati 0-kraadi ringis.