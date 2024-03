Varakevad on õige aeg üraskihooajaks valmistuda

Kahjustatud või kuivanud puud on kuuse-kooreüraskile hea pesitsuspaik.

Kuuse-kooreüraski hooaja alguseni on küll veel mõned kuud, kuid just nüüd on paras aeg metsaomanikel oma metsas ringi vaadata, ega ei ole seal miskit üraskile meelepärast leidunud.