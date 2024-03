Jääolud on veekogudel erinevad, aga hoiatuse alla käivad kõik siseveekogud Lääne-Virumaal. Ennetusbüroo juhataja Arvi Uustalu ütles, et mõnedki järved on kalameeste tegutsemiseks sobiva jääpaksusega, kuid lihtsalt lõbu pärast enam jääle minna ei tohiks. "Eriti puudutab see lapsi, keda tuleb jääle mineku eest hoiatada ning keelata," pani Uustalu südamele.