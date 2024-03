Kes meist poleks mingil eluhetkel tööpakkumisi vaadanud? No mõni üksik pole. On kohe riigikokku pääsenud. Aga minusugused tavainimesed puutuvad nendega ju vahel ikka kokku. Nõnda juhtus, et elutee on viinud mind taas muutuste rajale, nagu luuletaja ütleks, ja vaatasin üle paari aastakümne tööpakkumisi.