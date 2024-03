Taur Guitor hõbemedalist: parem varblane pihus kui vares katusel

"Üle pika aja oli nii madal kaal, kus võistlesin," ütles Guitor ja nimetas, et viimased neli kilo läksid alla kolme päevaga. "Oli raske. See jättis väikese märgi," avaldas kikkpoksija ja viskas nalja, et teinekord teab, et ei tasu nii palju süüa. Harilikult umbes 77 kilogrammi kaaluv sportlane osales seekord kehakaalus kuni 67 kilo ja plaanibki mõneks ajaks selle kaalu juurde jääda.