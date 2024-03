Tapa firma poekett avas kaupluse Viimsis

Uus kauplushoone on rajatud keskkonda sobituva ehitisena, mille puhul on välisviimistluses kasutatud looduslikke materjale – puitu ja kivi. Randvere poe krundil on tavapärasest palju rohkem haljastust. Lisaks ümber istutatud tammele on poehoone kõrvale kasvama pandud mitukümmend uut puud – nii haabu, pooppuid kui ka remmelgaid. Puud moodustavad ühtlasi naaberkinnistu suhtes mürapuhvri.

"Loodame väga, et nüüdisaegne kogukonnakauplus koos apteegi ja toitlustusettevõttega moodustab kena sünergia, mis pakub piirkonna elanikele ja teistele külastajatele mugavaid ning kodulähedasi ostuvõimalusi," sõnas Meie Toidukaupade jaeketi juhataja Rein Reinvee. "Oleme rajanud üle Eesti rohkesti uusi poode, mis on kohalike elanike hulgas kenasti vastu võetud – meie siiras soov on, et samamoodi õnnestuks see ka Randveres," lisas ta.