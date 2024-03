Rakvere abilinnapea Laur Kaljuvee liitus Isamaa erakonnaga

"Minu teekond poliitikas algas paar aastat tagasi ning selle aja jooksul saadud vahetu kogemus kohalikus omavalitsuses töötamisest ja valdkonna juhtimisest on olnud väljakutseterohke, kuid samas ka äärmiselt huvitav. Astun Isamaa erakonda, sest usun, et ühiselt tegutsedes on võimalik saavutada paremaid tulemusi ja suuremaid eesmärke," kommenteeris Kaljuvee oma tegutsemismotiive.

Isamaa Lääne-Viru piirkonna juhatuse esimees Marko Pomerants: "Minu jaoks on tegemist täiesti loogilise sammuga. See on küsimus ühisest vastutusest. Positiivne on see, kui inimene sellele äratundmisele jõuab ja on valmis panustama nii headel kui keerulisematel aegadel."