Kannatanute tunnistuste põhjal võib öelda, et Jaan Nurga üks väidetavalt punutud skeemidest nägi välja selline: Nurk rääkis, et teda ootab ees suur pärandus Rootsist või mõnest muust riigist, aga paraku pole tal piisavalt vaba raha, et menetlustoimingud lõpuni viia, ja seetõttu oleks suureks abiks laen. Väidetavalt kinnitas Nurk, et asjaajamine läheb kiirelt ja laenatud summa saadakse kahekordselt tagasi. Heausksed inimesed olid valmis juristi aitama ja mõned nägid ka rahateenimise võimalust.