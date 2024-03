Repliik: ühetoaline korter või kolm mõisa?

Miks see müügikuulutus mulle silma hakkas? Sest eelmise aasta suvel müüdi Tapa vallas 1557-ruutmeetrine Saiakopli mõis maha kõigest 43 000 euroga. Müügihind oli täpselt kolm korda odavam, ruutmeetri hind lausa 143 korda odavam.

Ei teagi, kas nutta või naerda. Kui sul on kinnisvara hinnatud rannikukuurordis, võid küsida kosmosesse ulatuvat hinda ja küllap ostjagi leidub. Sest kui poleks ostjaid, ei ilutseks müügiportaalides sellised kuulutused. Aga neid on, ja on omajagu.