Tamsalu laululava läheb maksma 380 000 eurot

Tants tulekahjus hävinud Tamsalu laululava taastamise ümber on käinud juba pikemat aega. 2015. aastal võitis Allianss Arhitektid Tamsalu 100 tamme pargi arhitektuurivõistluse. «Edasise projekteerimise käigus selgus, et vallal pole piisavalt rahalisi vahendeid kogu võistlustöö elluviimiseks, ning seetõttu jäi laululava esialgu välja ehitamata,» meenutas arhitekt Eve Komp, kes varem esindas Allianss Arhitekte, kuid praegu töötab Stuudio Punktiiris.

Park avati sellegipoolest 2018. aastal. Hiljem on sinna lisandunud rulapark ja mänguväljak. Kombi sõnul võttis Tapa vald paari aasta eest Stuudio Punktiiriga ühendust, et teha võistlustöös väljapakutuga võrreldes väiksem laululava ja ka asukohta muuta. «Uue lahenduse väljatöötamiseni me ei jõudnud, sest teema jäi valla poolt soiku,» rääkis Komp.