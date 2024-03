Maakonnakeskuste omavalitsusjuhtidel on riigile rida ettepanekuid

Paide linnapea Kaido Ivaski sõnul tõstab riik makse ja suurendab justkui oma tulubaasi, aga puudub info, kuhu raha suunatakse ja kui palju tuleb maksutõusust omavalitsustele tagasi, et inimeste heaolu parandada. Juhid leidsid üksmeelselt, et maakonnakeskustelt oodatakse rohkem teenuseid, mida tarbivad kõik maakonna elanikud, sestap peaks nende teenuste osutamiseks riik looma mingi maakonnakeskuste meetme, eriprogrammi või fondi.

Suur murekoht on ka käimasolev hooldereform, mis on hüppeliselt suurendanud paljude omavalitsuste kohustusi. Reformi üks eesmärke, et inimene saaks elada oma kodus nii kaua kui vähegi võimalik, ei ole omavalitsusjuhtide sõnul täitunud. "Maksame omavalitsuste poolt küll hooldekodutoetust, aga samas ei jätku raha ja vahendeid, arendamaks koduhooldusteenuseid, et toetada inimeste kodusoleku pikendamist. Arvestades, kuidas omavalitsusele riigi poolt ülesandeid järjest juurde pannakse ja maksulaekumised vähenevad, siis pole me varsti võimelised kõiki neid ülesandeid täitma või pakkuma hetkel olemasolevat teenuste kvaliteeti," kommenteeris Triin Varek.