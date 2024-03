Droonipiloodid hädas ⟩ Ida-Eestis esinevad kahtlased häired satelliitsides

DJI lennumasinate müügi ja hooldusega tegeleva droon.ee arendusjuht Eduard Vainu ütles, et mitmest usaldusväärsest allikast on temani jõudnud info, et idapiiri lähedal on droonide lennutamisel GPS-ühendusega probleeme. "Oleme ka varasemalt idapiiril kohanud signaali tõrkeid, kuid viimasel ajal on need märkimisväärselt sagenenud," rääkis Vainu. "Aga ka Tallinnas, kus kõrgematel kõrgustel on sidetõrkeid kuni signaali kadumiseni välja."