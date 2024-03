Laekvere apteekril täitus oma ametis pool sajandit

Elupõline apteeker rääkis, et unustas ise tähtsa päeva täitsa ära ning see meenus alles mitu päeva hiljem, kui sõbranna apteegis juttu puhus. Selle aukartustäratava tärmini täitumist oma esimeses ametis Aune-Liis Eljas ei tähistanudki. Ta tunnistas naerdes, et ega enam eriti kaua apteekrina töötada ei taha. "Paar aastat veel, siis aitab," lausus Aune-Liis Eljas. Ainus mure on see, et tal pole mantlipärijat. Kui keegi hakkaja võtaks olulise töö üle, oleks väljateenitud puhkusele jääda kergem.

Pool sajandit on pikk aeg. Kas mõni ravim, mis 50 aasta eest müügil oli, on ka tänapäeval veel olemas? "Aspiriin on ikka olemas. Üht-teist on veel, aga muutunud on väga palju," vastas Aune-Liis Eljas. "Teinekord vaatan oma vanu retsepte ja mõtlen, et mis ravim see oli, ei tule enam meeldegi. Põhimõtteliselt menüü on muutunud," lisas ta.