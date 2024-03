Tapa vallavanema tagasiastumise nõudmiseks hakatakse koguma allkirju

Ehkki teksti lõplik variant ei ole veel valmis, on mustandist näha, et vallavanemat, vallavalitsust ja võimukoalitsiooni süüdistatakse elu ärakaotamises maal, ametikohtadele hariduseta poliitiliste käpiknukkude tõstmises ning valla maine ja finantsseisu rikkumises. “Tapa vallast on saanud mõne kuuga kogu maakonna häbiplekk!” on seal kirjas.