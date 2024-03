Väike-Maarjas valmis naistepäevaks meeleolukas õppevideo

Meediaspetsialist Kristel Kitsing ütles, et Väike-Maarjas on maailma parim vallavanem, kes tuleb pööraste ideedega alati kaasa. "Põrgatame omavahel mõtteid ja nii sünnivad ainult head asjad. Püüame alati raamist välja mõelda ja eristuda," rääkis Kitsing ja lisas, et tema armus oma abikaasasse just seetõttu, et ta oli nii-öelda vana kooli mees. "Tänini avab ta mulle alati ukse, aitab mantli selga – need elementaarsed viisakused kipuvad tänapäeval kuidagi kaduma. Huumori võtmes oli hea võimalus sellele veidi tähelepanu juhtida. Hea võimalus oli seda teha just naistepäeval," kõneles Kitsing.