Omal ajal kulus 12 aastaga kooli ja tagasi sõiduks 175 päeva

Koolipinki hakkasin nühkima 1996. aasta sügisel Valgamaal Tsirguliina Keskkoolis, mis alustas oma tegevust 1912. aastal. Linnulennult asus kool minu kodukohast 15 kilomeetri kaugusel, kuid bussiring oli seevastu ligi 60 kilomeetrine ja kestis ligi 60 minutit. 12 aasta peale teeb see 4200 tundi loksumist, mis teeb ümberarvutatult 175 päeva. Eks oma osa oli sellest ka bussijuhil. Herman teadis, et pardal on kõige kallihinnalisem kaup ja kuidas sellega hoolikalt ümber käia. Asendussohver Sergei oli parema pedaaliga oluliselt lahkem ja taliperioodil lasi Iigastes suuremal parkimisplatsil ka bussiga külge, et pikk sõit vähegi meeldejäävaks muuta.