VIROL kutsub üles esitama kandidaate aasta õpetaja konkursile

Lääne-Viru maakonna konkurss on seotud üleriigilisega ning laureaadid valitakse lisaks kolmes maakondlikus kategoorias. Kui üleriigilise elutööpreemia eesmärk on tunnustada riiklikult silma paistnud haridustöötajaid, siis VIROL-i soov on tunnustada meie maakonnas pikka aega haridusse panustanud inimesi. Sellesse kategooriasse saab kandidaate esitada eraldi: nii üleriigiliselt kui ka maakondlikult.