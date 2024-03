Raamatukogud seisavad musta augu serval

Lääne-Virumaa keskraamatukogu direktori Kaili Õunapuu-Seidelbergi silmad välguvad, kui ta esitleb ekraanil raamatukogusid puudutavaid ametlikke statistilisi näitajaid, mis ühtaegu kurvastavad ja vihastavad. «Ühest küljest alampalk igal aastal tõuseb, samuti on tõusnud riikliku kõrgharidusega kultuuritöötaja palk, mis on teist aastat järjest 1600 eurot. Tegelik elu on midagi muud. Kohalikel raamatukoguhoidjatel tihtipeale selle 1600 euroga absoluutselt pistmist ei ole. Palgad jäävad pigem miinimumpalga poole,» räägib direktor teemal sarvist haarates.