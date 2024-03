Nädala kaja: talveunest ärkamise aeg

Esimest korda sai käia maakodus. Lumevallid olid asendunud mudaväljade ning veelinnuparadiisiga. Heinamaal võiks praegu parte ja hanesid pidada, sest vett on palju. Ka tiik on triiki täis. Ja alles seitse kuud tagasi võis sama tiigi põhjas kuiva jalaga kõndida. Nüüd poleks talisuplejal probleemi pommi hüpata. Poleks karta, et kannikad vastu paest tiigipõhja põruvad.



Ilm oli maal nii ilusalt kevadine, et võinuks kasvõi kohe hakata vana hekki maha lõikama, et uutele võrsetele võimalus anda. Takistajaks oli vaid see, et lõkkekohale pääseb praegu paadiga. Aastakümneid vanad taluhekid, kus ammu surnud oksad on risti-rästi veel elus oksarisuga, tähendavad parajat katsumust. Ma isegi ei oska ette kujutada, milline avarus pärast saetööd aias endise džungli asemel vastu vaatab.



Tennised jäid esikusse, talvesaapad rändasid kappi.





Mullune esimese aasta aiaomaniku ogarus on õnneks möödas. Enam ei ole ma valimatult seemneid ega taimi kokku ostnud ning vaatan tasa ja targu, kuhu ja mida kasvama võiks panna. Eelmisel aastal said nii mõnedki suure hurraaga ostetud taimehakatised häda sunnil läbimõtlematult sinna ja tänna maha torgatud. Üks huvitav kooslus kasvab siiani maja ääres lillepeenras. Nimelt sai sinna iiriste kõrvale mulda pistetud kollase vaarika taim, mida oli ju olnud hädasti tarvis osta ja mis oli juba terve suve linnakodus rõdul potis sirgunud. Vaarikas sai endale seltsiliseks potis kogemata kasvama läinud tomatitaime. See oli äkilisest avarusest nii vaimustuses, et hakkas jõudsalt kasvu viskama. Kahjuks jäi kasvuperiood siiski liialt lühikeseks ning viljad ei jõudnud küpseda. Detsembriks olid muidu ilusad kobarad küljes küll.