Kolumn: filosoofiaring. Koostöö puudumine

Kui numbrite lugeja lõpetab, on täiskasvanud mängijatest paljud ikka veel sealsamas posti juures. Neile tuleb öelda, kes kuhu jookseb, kui kiiresti tuleb joosta ja kuhu neil on mõttekas end peita. Kui neid siis otsida ja nad leida, jäävad mõned kohapeale ja neile tuleb öelda, et jookske nüüd posti poole. Kõik on justkui mängus, aga päriselt vaid vähesed.

Mõiste «töö» sarnaneb mõneti mõistega «probleem» – vaid tööga tehakse midagi, et muuta olemasolev soovitavaks. Probleem on erinevus olemasoleva ja soovitava vahel. Jaapani keeles pidi sõna «kriis» koosnema kahest hieroglüüfist: probleem ja võimalus. Need on ühe ja sama asja kaks külge, neis on väge. Töö tegemiseks ei piisa olukorra või probleemi mõistmisest, peab nägema ka võimalust. Eksisteerib praegune hetk ja eksisteerivad võimalused ehk väesolevad. Ühed võimalused töötavad ja teised mitte. Esimesed on pärisvõimalused.