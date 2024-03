Uhtna põhikooli direktor lahkub peagi ametist

Viimased aastad on erinevate kriiside tuules olnud keerulised. Inimesi ja suuremas pildis kogu ühiskonda on rõhunud pandeemia, Vene-Ukraina sõda ning lisaks on koolisüsteemi survestanud käimasolev haridusvõrgu reform ja õpetajate streik. «Nendel aastatel sain juhina väga palju kogemust ja tegelikult ma ei teagi, mida tähendab tavalisel ajal tavalise kooli juhtimine ning arendamine,» nentis direktori kohalt taanduv Neuhaus.