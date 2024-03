Veebruari lõpu ja märtsi alguse sulailmad on suusatamist Kadrinas üsna vähe mõjutanud. "Seal üks tõusunukk on selline, mis päikese käes on alati õhemaks läinud, aga kunstlumi ikkagi päris hästi peab vastu. Nii kõva sula pole veel olnud, et seal sõita ei saaks," arvas Salep.