Jule Käen-Tormi rändnäitus jõudis Roela rahvamajja

"Minu maaliharrastus on kulgenud tõusude ja mõõnadega. Ma olen lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia teatrikunstnikuna. Tollel ajal õppisid teatrikunstnikud maalikateedris. Nii et ma sain akadeemilise maalihariduse," rääkis Jule Käen-Torm.

"Peale akadeemia lõpetamist on see asi üles-alla käinud. Vahel on rohkem aega maalida, vahel vähem. Viimased seitse aastat olen ma jälle intensiivsemalt maalimisega tegelenud. Põhiliselt ma maalin suvel, kui mul on rahulik periood ja ma saan keskenduda," ütles Käen-Torm, kes viimased kolmkümmend aastat elab Rakveres.