Pea kolm kümnendit tegutsenud Baseilo OÜ on keskendunud aia- ja metsatehnika müügile, hooldusele ja remondile. Sellel nädalal anti aga teada, et ettevõte on Tapal avanud rattatöökoja ning et rattaid saab tuua ka firma Rakvere, Paide ja Jõhvi esindustesse.