Helle Vahersalu elas Tapa pommitamise üle nelja aasta vanuse tüdrukuna

7. märtsil 1944 elas Helle Tapa linnas Kivilo tänaval majas number 22, mis jääb üsna raudteedepoo lähedale. "Ma mäletan, kuidas me oma maja keldrisse jooksime, sest tavaliselt oli teada, et kui pommitama hakatakse, siis tulevad need "jõulupuud", valgustusraketid. Vedurite kohal olid juba "jõulupuud", veel ei olnud pommitamist, aga käis üks kõmakas ja me jooksime keldrisse," meenutas ta.