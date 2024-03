Tapa vallas lahvatas leekidesse maastikusõiduk

Pühapäeval kell 20.55 teatas helistaja, et Haljala vallas Aaspere külas kortermajas töötab naaberkorteris suitsuandur ja koputuse peale keegi ust ei ava. Teataja ütles, et korteris on inimene. Päästjad avasid ukse ning avastasid suitsu täis toa, kuna ahjusiiber oli liiga vara kinni pandud ja elanik ise magama läinud. Toad tuulutati, kiirabitöötajad kontrollisid üle mehe tervise, kuid õnneks ta hospitaliseerimist ei vajanud.