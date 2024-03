Kadrina Karud ja Eesti Punane Rist koguvad kasutatud spordijalatseid vähekindlustatud noortele

"Me kogume kasutatud jalanõusid, mis on puhtad ja terved, kuid lastele väikeseks jäänud. Me anname need edasi lastele, kellel see vajadus on," selgitas Kadrina Karude mänedžer Raivo Tribuntsov. Konkreetset arvulist eesmärki ei ole seatud. "Loodame ja oleme õnnelikud, kui saame juba kümmekond last neile sobivates ning mugavates jalanõudes jooksma," ütles ta.