«Virumaa suvesaund 2024» asub otsima värskeimat kohalikku muusikat

«Ehkki eelüritus toimub koolimajas, kutsuksin kuulama ja vaatama ka neid muusikuid, kel koolitee on kauge mälestus. Tuuli Pruuli hiljuti avaldatud e-raamat «Muusika taga» räägib justnimelt asjadest, mida üks muusik peab arvestama tänasel päeval. See on kaasajastatud info. Samuti ootan huviga vestlust Elisabeth Tiffanyga, kes saavutas väga lühikese ajaga väga palju – teine koht üleeelmisel Eesti Laulul ansambliga Minimal Wind oli paljudele suureks üllatuseks,» rääkis Suvesaundi peakorraldaja, Virumaa Teataja endine ajakirjanik Mart Rauba.

Virumaa Suvesaund toimub neljandat aastat järjest. Kolmel varasemal aastal on lõpphääletusele jõudnud ligikaudu 20 eriilmelist ja originaalset muusikapala Lääne-Virumaa muusikutelt. Suvesaundi korraldajad loodavad, et pikk talv on võimaldanud muusikutel piisavalt inspiratsiooni koguda, et 2024. aasta suvine saund endas üles leida ning konkursil kõlama panna.