Aga palju habe maksab?

Habemekandjad on võibolla viimane õlekõrs ja riigi kukru paisutamiseks võiks mõelda ka habememaksule, nagu see tsaar Peeter I ajal juba kord oli. Autod ilmselt saavad oma maksu, aga miks peaks välja jääma vähemusliiklusvahendid, nagu rulad, jalgrattad või rulluisud? Või võtta tasu iga ratta eest – mida rohkem rattaid, seda kõrgem tasu. Samuti saab limonaad täitsa enda maksu, miks peaks siis pudelivesi ilma jääma? Ma arvan, et maksustatavat oleks veel palju ja raha ei peaks hariduse, tervise või millegi kolmanda pealt üldse kokku hoidma, vaja on lihtsalt mõjuvaid tasusid välja mõelda. Tuleb leida hea finantsnõunik ja asjale loominguliselt läheneda.