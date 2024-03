Juhtkiri: me teeme seda jälle!

Suurepärane on ka see, et väikese ajalehe korraldatud muusikakonkurss toob muusikarahva kokku. Mine tea, mis huvitavad ideed ja koostöövormid konkursi ajal sünnivad.

Konkursi Suvesaund tähtsus seisneb suuresti selleski, et kajastuse vahendusel on muusikatööstuse inimestel, koostööhuvilistel, produtsentidel ja teistel võimalik ennast kurssi viia noorte tegijatega ja vajadusel nendega kontakti saada. Finaalkontsert on tore põhjus kokku tulla, head muusikat kuulata ja selle tegijaid tunnustada.

Musakonkurssi korraldav ajaleht on ajaleht, kes mõtleb kohalikule muusikale. See on ajaleht, kes kajastab kohalikul musaskeenel toimuvat. Ükskõik kui väike see skeene ka ei oleks ning ükskõik kui väike on see ajaleht kogu interneti kõrval, meie tahame olla see ajaleht ja just selle pärast juba neljandat aastat järjest selle konkursi maha pidada võtame.